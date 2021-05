Union druk aan het werk voor volgend seizoen en legt international van Madagaskar vast

Union speelde dit seizoen vrij vlot kampioen in de Proximus League en mag zich volgend seizoen gaan opmaken voor de Jupiler Pro League. De Brusselaars zijn druk bezig met het vastleggen van de spelerskern van 2021/2022.

Loïc Lapoussin verlengde zijn contract alvast met twee jaar, dat liet de club weten in een officieel bericht. Lapoussin is een 25-jarige Madagask die vooral in het aanvallend compartiment van het veld te vinden is. Union is alvast tevreden met zijn contractverlenging. Afwachten nu wat de Madagask voor zijn club kan betekenen in de Jupiler Pro League van volgend seizoen.

"Loïc Lapoussin heeft zijn contract bij de club met twee jaar verlengd. Loïc ligt nu tot en met juni 2023 vast in het Dudenpark. De aanvallende middenvelder kwam vorig seizoen over van Virton en werd ondertussen ook international van Madagaskar. Loïc speelde 21 wedstrijden voor onze kampioenenploeg, scoorde twee keer en gaf drie assists", aldus Union in een officieel bericht.