Het seizoen doorgelicht: in het begin heel wat onduidelijkheid rond promovendus OHL, maar drietand kan terugblikken op uitstekend seizoen

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: OH Leuven.

Verwachting voor het seizoen

Het was lang niet duidelijk of OH Leuven ging uitkomen in de Jupiler Pro League. Uiteindelijk kwam er dan toch goed nieuws uit de bus voor de Leuvenaars en ze haalden dan ook nog enkele gerichte transfers zoals Vlietinck, Iversen, Al-Tamari en De Norre om zich te wapenen voor hun eerste seizoen terug in de hoogste voetbalklasse. Na een half jaar zou daar ook Siebe Schrijvers nog bijkomen.

OHL zou uiteindelijk het seizoen aanvatten met een mix van jong talent en ervaren spelers. Er werd dan ook verwacht dat de ploeg van trainer Marc Brys een rustig en stabiel seizoen zou draaien in de Jupiler Pro League.

De realiteit

Al snel werd duidelijk dat OH Leuven de ambities mocht bijstellen en mee zou strijden voor een plaats in de play-offs. De club was het hele seizoen in de bovenste regionen terug te vinden en dat hadden ze vooral aan de drietand Sowah-Mercier-Henry te danken.

Deze drie spelers kunnen terugblikken op een geweldig seizoen. Ze kunnen ook alledrie mooie statistieken voorleggen, want Sowah was goed voor 8 doelpunten en 6 assists, terwijl Mercier een 'double-double' kon scoren met 10 goals en 15 assists. Thomas Henry liet dan weer zien dat hij een echte goalgetter was met 21 doelpunten.

Uiteindelijk werd pas op de laatste speeldag beslist dat OHL er niet bij zou zijn in de play-offs. Door een nederlaag op de laatste speeldag tegen Waasland-Beveren eindigden de Leuvenaars op de elfde plaats in het klassement.

De toekomst

Bij OHL kregen ze enkele dagen geleden slecht nieuws te horen, want Kamal Sowah zal niet langer aan Den Dreef te zien zijn. De middenvelder nam afscheid via Instagram en enkele uren later nam ook de club afscheid van Sowah via de officiële website.

Daarnaast is het nog maar de vraag wat de andere sterkhouders zoals Henry en Mercier gaan doen. Henry werd de voorbije weken al met meerdere clubs in verband gebracht, zoals zelfs Anderlecht. Ook de 31-jarige Xavier Mercier kon al op interesse rekenen.

OH Leuven zal nog stevig moeten inkopen, want het zijn niet de enige spelers die (waarschijnlijk) zullen vertrekken. Ook Kenneth Schuermans (naar Lierse Kempenzonen), David Hubert (naar Zulte Waregem) en Vlietinck en De Norre (allebei einde huur en terug naar Club Brugge en KRC Genk) zullen de club verlaten. Het is dus nog onduidelijk welke ploeg OHL volgend seizoen op de mat zal kunnen brengen.