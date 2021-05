Mehdi Bayat zal zichzelf niet opvolgen als bondsvoorzitter: "Me 100% toeleggen op mijn club en stad"

Bondsvoorzitter Mehdi Bayat maakte donderdag bekend dat hij zich niet meer kandidaat zal stellen voor een bijkomende termijn als bondsvoorzitter. Bayat wil zich terug meer gaan toeleggen op Sporting Charleroi.

Sporting Charleroi riep donderdag de pers bijeen om Edward Still, de nieuwe T1, officieel voor te stellen. Voorzitter Mehdi Bayat stelde de jonge coach met veel égards voor, waarna hij het ook over zichzelf wilde hebben.

"Ik moet hier meer aanwezig zijn"

Bayat gaf aan dat hij zichzelf geen kandidaat zal stellen voor een nieuwe ambtstermijn als bondsvoorzitter. De combinatie met de functie als voorzitter van Sporting Charleroi bleek niet langer werkbaar. "Ik heb hier heel lang over nagedacht. Maar als ik de vooropgestelde doelen van Charleroi wil nastreven, zal ik veel meer aanwezig moeten zijn op de club", aldus Bayat.

"Ik wil me terug 100% concentreren op mijn club en stad. Ik blik alvast tevreden terug op wat we binnen de bond verwezenlijkt hebben de voorbije vier jaren, maar nu komt Charleroi terug op de eerste plaats. Ik zal hier zijn vanaf de eerste dag van de voorbereiding in juni, wat impliceert dat ik er niet bij zal zijn op het EK. Ik wil onze nieuwe coach zo goed mogelijk bijstaan bij de start van het nieuwe seizoen."