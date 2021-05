Club Brugge heeft Balikwisha zo goed als beet: Rouches tevreden met zeer mooie transfersom

Club Brugge drukt door in het dossier van Michel-Ange Balikwisha. De 20-jarige aanvaller heeft al een bezoekje gebracht aan blauw-zwart en was gecharmeerd. De geboden som zou ook Standard niet slecht uitkomen.

Club ziet in Balikwisha het ideale profiel om straks de vleugelpositie te bemannen. De polyvalente aanvaller - hij kan rechts, links en centraal spelen - moet Philippe Clement straks de mogelijkheid geven om Charles De Ketelaere meer centraal te posteren. Hij dacht eerst aan het buitenland, maar zijn entourage ziet in Club de ideale tussenstap, weet HLN.

Met Standard zullen er weinig problemen zijn, want de geboden transfersom van een slordige vijf miljoen euro is welkom in Luik, gezien de financiële situatie. Balikwisha had ook al een gesprek met Clement en dat verliep heel constructief. Het ziet er dus naar uit dat de transfer er gaat doorkomen.