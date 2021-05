Oplichter veroordeeld nadat hij Club, Cercle en KVO tienduizenden euro's aftroggelde

Een 44-jarige man uit Beernem is veroordeeld voor het oplichten van verschillende voetbalclubs uit onze eerste klasse. Hij kreeg 15 maanden effectieve celstraf.

De man begon in 2016 een samenwerking met KV Oostende om sponsorpakketten te verkopen, weet HLN. Via valse facturen zette hij hen voor 84.000 euro in de zak.

Ook andere voetbalclubs kregen met hem te maken. Bij Roeselare, Cercle Brugge, Waasland-Beveren, Anderlecht en Club Brugge probeerde de oplichter zijn slag te slaan. Hij kocht voor tienduizenden euro's vip-tickets en liet die factureren op fictieve vennootschappen.