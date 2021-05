Waanzin: Daan Heymans ziet hoe Venezia in extremis promotie naar Serie A mag vieren

Venezia speelt volgend seizoen voor het eerst sinds 2001-2002 op het hoogste niveau. Na de 0-1 zege in de heenmatch tegen Cittadella leek het moeilijkste achter de rug, maar niets was minder waar.

Cittadella kwam iets voor het halfuur op voorsprong via Proia. Niet veel later werd Venezia tot tien mensen herleid na twee keer geel voor Mazzocchi.

In de tweede helft was het pompen of verzuipen voor de Venetianen, waar Francesco Forte, ex-speler van Waasland-Beveren, in de basis stond. De wedstrijd leek op verlengingen af te stevenen, maar met de laatste trap van de wedstrijd zorgde Bocalon voor het delirium. Een bekeken deviatie voorbij de Cittadella-doelman zorgde voor de 1-1 eindstand en promotie voor Venezia.

Zo hebben we volgend seizoen met Daan Heymans, die onlangs een contract ondertekende bij Venezia, een nieuwe landgenoot in de Serie A. Heymans was overigens aandachtig toeschouwer tijdens deze nagelbijter.