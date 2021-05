🎥 "Tijd om iets terug te geven": Waasland-Beveren betuigt met abonnementsactie respect voor steun supporters

Waasland-Beveren moet voortaan verder in 1B. Het zal de steun van zijn trouwe supporters goed kunnen gebruiken als het terug naar 1A wil komen. De degradant laat zijn supporters alvast weten dat het hun steun niet als vanzelfsprekend beschouwt.

"Tijd om iets terug te geven, want you are Beveren." Met deze woorden en een filmpje op sociale media heeft Waasland-Beveren zijn nieuwe abonnementsactie voorgesteld. Supporters die een abonnement hadden voor het voorbije seizoen - en door corona amper konden gaan kijken - kunnen dat nu gratis verlengen.

"Zelfs al konden jullie er niet zijn, toch waren jullie daar. Omdat clubliefde alles overstijgt. Dan gaat het niet om eerste of tweede klasse, maar om de kleur van het bloed dat door je aders stroomt. Als er dit jaar één ding duidelijk is geworden: zonder jullie zijn we niks", klinkt de boodschap van Waasland-Beveren aan zijn supporters in het filmpje.

Voor wie zich vorig seizoen geen abonnement aanschafte op de Freethiel en dat komend seizoen wel wil doen, zijn er sterk verlaagde prijzen. Zo tracht Waasland-Beveren ook in 1B een behoorlijk aantal abonnementshouders te behouden.