'Belgische voetbalbond stelt interim-voorzitter aan om Mehdi Bayat te vervangen'

Mehdi Bayat kondigde aan geen nieuw mandaat te zoeken als voorzitter van de voetbalbond. Dan kan er maar beter meteen een nieuw iemand aan de top komen, redeneren ze bij de KBVB. Daarom is er een interim-voorzitter aangesteld om de komende maanden te overbruggen.

Verschillende media melden dat Robert Huygens vanaf heden zal fungeren als interim-voorzitter van de KBVB. Huygens is geen grote naam voor de buitenwereld, maar draait wel al ettelijke jaren mee binnen de voetbalbond. Huygens was al voorzitter van de provincie Oost-Vlaanderen binnen de Vlaamse vleugel en lid van het Uitvoerend Comité.

Nu hoort hij bij de Raad van Bestuur en is hij dus de vervanger van Mehdi Bayat. Die had te kennen gegeven zich volop te willen concentreren op Sporting Charleroi. De functie van Huygens is wel slechts tijdelijk, om op korte termijn alles binnen de federatie in goede banen te leiden.

Verkiezingen in augustus

Eind augustus zijn er dan verkiezingen om de volgende bondsvoorzitter aan te duiden. Dan zal blijken wie definitief overneemt aan de top van de voetbalbond.