Degryse neemt het op voor twee Club-spelers die naast EK-selectie vielen en raadt Vanaken aan te vertrekken

Martinez koos vooral gevestigde waarden om mee te nemen naar het EK. Marc Degryse had twee spelers van Club Brugge toch graag zien meegaan die nu uit de boot vallen: Brandon Mechele en Charles De Ketelaere. Zeker Mechele, gezien de leeftijd en blessuregeschiedenis bij andere verdedigers.

De Krant van West-Vlaanderen legde Degryse voor of hij Mechele en De Ketelaere mee had genomen naar het EK. "Mechele omdat ik denk dat het achterin heel krap is. Voor Thomas Vermaelen zal zes, zeven topmatchen op rij bijna een mirakel zijn. Die jongen heeft de laatste vijf, zes jaar geen twintig matchen op een heel seizoen gespeeld, hé. En Vertonghen en Alderweireld zijn 34 en zijn allebei in hun ploeg geen basisspeler meer."

Is Mechele dan technisch wel voldoende? "Oké, Mechele behoort misschien niet tot de beste 26 voetballers van ons land, maar je kan er altijd op rekenen. Hij is al in drie Champions League-campagnes nooit door de mand gevallen. En ik had inderdaad Charles De Ketelaere boven Doku gekozen, maar dat was voor de 8-1 tegen Wit-Rusland waarin Doku zo uitblonk."

Hans Vanaken was voor mij een zekerheid

Dat was indrukwekkend. "Al was het natuurlijk ook máár Wit-Rusland, we mogen geen valse verwachtingen in Doku koesteren." Vanaken, die is er dan wel weer bij. "Hans Vanaken was voor mij een zekerheid: balvast, intelligent… Alleen moet hij volgens mij naar het buitenland, weg uit zijn comfortzone bij Club, naar een goeie club in de Premier League of de Bundesliga. Pas dan kan hij nog een stap zetten."