Marc Wilmots ziet het City van De Bruyne niet als favoriet maar: "Ik sluit een Ballon d'Or voor Kevin niet uit"

Ook Marc Wilmots ziet hoe Kevin De Bruyne is uitgegroeid tot één van de allerbeste spelers ter wereld. Misschien zelfs tot een winnaar van de Gouden Bal? Niet onmogelijk. Eerst wel nog die Champions League-finale winnen. Volgens de voormalige bondscoach kan dat nog wel eens lastig worden.

Kevin De Bruyne staat voor zijn eerste Europese finale. Marc Wilmots speelde er uiteraard zelf ook eentje, in 1997 met Schalke tegen Inter. "Iets mooier bestaat er niet als profvoetballer", aldus Wilmots in HLN. "Het is écht moeilijk om in zo'n finale te geraken. En er is slechts één ding dat je op die dag te doen staat: winnen."

Fantastische apotheose

Hoe ziet de ex-bondscoach de finale van de Champions League verlopen? "City heeft graag de bal, Chelsea wacht graag op een fout van de tegenstander om dan met tweehonderd per uur aan te vallen. Volgens mij is er geen favoriet. Het wordt wél een fantastische apotheose."

Geen favoriet. Is City dat dan niet? "Ik ben niet zeker dat ze gaan winnen, hoor", tekent Wilmots voorbehoud aan. "Zij hebben natuurlijk wél Kevin De Bruyne - de beste Europese speler op die positie. Ik hoop dat hij de trofee in de lucht mag steken."

Parameters voor Gouden Bal

Als de Bruyne de beste Europese speler op zijn positie is, kan hij dan ook de Gouden Bal winnen? "Dat hangt af van verschillende parameters. Wint hij de Champions League? Wint hij het Europees Kampioenschap? Scoort hij of niet? Je hebt ook nog Mbappé, Haaland, Benzema en Lewandowski. Maar ik sluit een Ballon d'Or voor Kevin niet uit. Hij heeft de kans op een écht grandioos seizoen."