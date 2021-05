OFFICIEEL: middenvelder van Waasland-Beveren gaat in 1B aan de slag maar wel bij Deinze

Het lijdt geen twijfel dat niet iedereen uit de huidige kern van Waasland-Beveren mee naar 1B gaat. Ook Djihad Bizimana zal niet meer voor de Waaslanders uitkomen. Al gaat de middenvelder wel actief zijn in dezelfde reeks: Deinze heeft hem vastgelegd.

De Rwandese international werd in 2018 door Waasland-Beveren naar België gehaald. Bizimana had bij Waasland-Beveren wel een aflopend contract, aangezien zijn optie niet gelicht werd. Deinze zag zo een kans om hem transfervrij over te nemen.

Bizimana heeft bij Deinze een contract getekend van twee jaar, met optie voor een extra jaar. "Voor mij is het enorm belangrijk om bij een club te spelen waar ze me de kans geven om te tonen wat ik in mijn mars heb, en ik denk dat ik bij KMSK Deinze wel op de juiste plaats zit", oordeelt de verdedigende middenvelder op de site van zijn nieuwe ploeg.

Deinze-trainer Wim De Decker ziet in hem het ideale profiel. "Djihad heeft al enkele jaren ervaring in de Belgische eerste klasse , wat natuurlijk een meerwaarde is voor onze club. Hij is hongerig, scherp en zeer dynamisch, en hij zal zijn potentieel hier zeker tot uiting kunnen laten komen"