Platini haalt vernietigend uit naar opvolger Ceferin: "Dat is lachwekkend"

Michel Platini heeft in een interview stevig uitgehaald naar Aleksander Ceferin, zijn opvolger bij de UEFA.

Volgens de Franse voetballegende is zijn Sloveense opvolger veel te hard voor de clubs die de Super League probeerden op te richten.

"De grote clubs wilden al veertig jaar weggaan bij UEFA”, zegt Platini aan L’Equipe. “Wanneer je voorzitter van de UEFA bent, is het beter hierop te anticiperen dan jezelf voor een voldongen feit te laten plaatsen en de leiders van de clubs ‘lafaards’ of ‘slangen’ te noemen zoals Ceferin deed. Dat was lachwekkend.”

Ceferin haalde verschroeiend hard uit naar de twaalf clubs die de Super League wilden oprichten. Negen van hen trokken hun staart in, maar Real Madrid, Barcelona en Juventus doen dat vooralsnog niet.

Ondertussen werd er een hervorming van de Champions League goedgekeurd. Die gaat vanaf 2024 in met vier clubs meer dan tegenwoordig. Volgens Platini zit niemand daarop te wachten.

De Fransman werd in 2015 uit het voetbal geband na een verdachte betaling van de voormalige FIFA-baas Sepp Blatter aan hem. Die sanctie zit er ondertussen op.