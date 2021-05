Revolutie in het voetbal in de maak? UEFA bekijkt of ze regel uitdoelpunten kunnen schrappen

Het kan zijn dat het knock out-systeem in het internationale voetbal er binnenkort helemaal anders zal uitzien.

Volgens verschillende Engelse bronnen (Times, Daily Mail) is de UEFA een procedure opgestart om de regel van het uitdoelpunt af te schaffen. Enkel het uitvoerend comité zou zijn fiat nog moeten geven.

Sinds 1965 tellen uitdoelpunten in een knock out-systeem met heen- en terugwedstrijden 'dubbel' mee. Als beide ploegen even veel gescoord hebben over de twee confrontaties heen, werd er gekeken naar welke ploeg de meeste uitdoelpunten gemaakt heeft. Vanaf volgend seizoen kan dat er dus helemaal anders uitzien en gaan die wedstrijden over naar verlengingen.

Vooral het covid-jaar heeft de bal aan het rollen gezet bij de clubs om over de regel na te denken. Sommige wedstrijden werden op neutrale bodem afgewerkt vanwege een uitbraak van het coronavirus en nagenoeg elke wedstrijd werd zonder publiek gespeeld. Een uitdoelpunt laten tellen terwijl er op neutrale bodem gespeeld wordt, klinkt te gek voor woorden. Nu wil de UEFA dus de hele regel bekijken.