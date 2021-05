De Bruyne geblesseerd naar de kant in finale Champions League

Het had de match van zijn leven moeten worden voor Kevin De Bruyne, maar de finale van de Champions League eindigde in mineur voor de middenvelder. Na een duel met Chelseaverdediger Rudiger kon onze landgenoot niet meer verder.

Kevin De Bruyne die niet verder kan spelen is een groot verlies voor Manchester City. Ook voor onze landgenoot zelf, is het een zware klap. De Bruyne verliet in tranen het veld, en werd gewisseld door de Braziliaan Gabriël Jesus.

De Bruyne werd in de 60ste minuut gewisseld na een duel met Chelseaverdediger, Antonio Rudiger. Rudiger kreeg geel maar kon wel zelf verder, in tegenstelling tot onze landgenoot. De Bruyne werd bij het rechtkomen ondersteund aan de nek, en leek niet meer zo goed te zien. Afwachten nu wat het verdict van de blessure van de Rode Duivel zal zijn…