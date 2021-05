Bruggeling wil zich tonen om terug in aanmerking te komen voor de nationale ploeg van Uruguay

Sommige spelers hebben nu vakantie andere zijn zich aan het klaarstomen bij hun nationale ploeg. Eén Bruggeling wil alvast zo snel mogelijk terug bij de selectie van Uruguay horen.

Federico Ricca kan niet altijd rekenen op een basisplaats bij Club Brugge. Dit seizoen kwam de Uruguayaan 20 maal in actie voor Club Brugge in alle competities te samen. Hij weet zelf dat hij beter moet doen om tot een selectie van de Uruguayaanse nationale ploeg te komen.

"Als voetballer hoop je altijd dat je wordt opgeroepen voor je land. Om geselecteerd te worden voor de nationale ploeg moet je goed presteren bij je club, want er is veel concurrentie. Ik zal alvast voor ze supporteren op de Copa America", aldus Ricca aan lokale media.



Ricca speelde tot op heden één interland voor Uruguay en dit was op 4 juni 2017 tegen Ierland. Hij mocht toen 28 minuten opdraven in de met 3-1 verloren vriendschappelijke wedstrijd. Drie dagen later zat hij de volledige wedstrijd op de bank tegen Italië en dat was zijn laatste selectie.