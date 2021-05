Kunnen De Bruyne en co cyclus doorbreken als debutant in Champions Leaguefinale? Statistieken spreken tegen

Vandaag is het eindelijk zo ver, dan spelen Manchester City en Chelsea de finale van de UEFA Champions League. Onze landgenoot Kevin De Bruyne maakt zijn debuut in de finale van het Europese kampioenenbal, maar dat doet zijn ploeg ook. En dat heeft niet altijd voordelen...

Hot hoogtepunt van dit seizoen in het clubvoetbal staat weer voor de deur: de finale van de Champions League. Manchester City en Chelsea zullen tegen elkaar strijden om zich te bekronen tot Europees kampioen in het clubvoetbal. Voor Chelsea is het niet de eerste Champions Leaguefinale in de clubgeschiedenis, voor City wel…

Een debutant die de Champions Leaguefinale won, is al een tijdje geleden. De laatste zeven debutanten faalden om Europees kampioen in het clubvoetbal te worden. Afwachten nu tot vanavond of Kevin De Bruyne en zijn ploegmakkers die cyclus zullen kunnen doorbreken…