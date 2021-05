Club Brugge wil in de MLS gaan shoppen

Club Brugge had deze winter een oogje op Daryl Dike maar ze zijn hem nog niet uit het oog verloren.

De Amerikaanse spits stond afgelopen winter al in de belangstelling van Club Brugge, maar Club Brugge koos toen voor Bas Dost en Dike zelf trok op huurbasis naar het Engelse Barnsley FC. In The Championship werd hij één van de grote uitblinkers en kon hij volgens MLS Transfers Club Brugge helemaal overtuigen.

De landskampioen zal deze zomer een nieuwe poging wagen om Dike toch naar België te halen. Makkelijk wordt zijn komst echter niet, want flink wat andere ploegen tonen interesse. Zo worden ook Spartak Moskou, Rangers FC, Everton, Wolves, Chelsea, Manchester United, West Ham, Newcastle en Leeds als mogelijke bestemmingen genoemd.

De twintigjarige Dike wordt momenteel nog door Orlando City verhuurd aan Barnsley FC. Daar was hij dit seizoen goed voor negen doelpunten in 22 partijen.