KV Oostende verliest zo goed als zeker sterkhouder: "Juiste moment voor nieuwe stap"

Maxime D'Arpino kwam afgelopen zomer uit de Franse Ligue 2 naar KV Oostende. Hij groeide uit tot één van de smaakmakers bij de kustploeg.

KV Oostende geloofde duidelijk in Maxime D’Arpino. “Een paar clubs van de Ligue 1 hadden naar mijn makelaar gebeld om te zeggen dat ze twijfelden, omdat ik niet genoeg ballen recupereerde”, vertelt D’Arpino aan Sport/Voetbalmagazine. “In Frankrijk zitten ze met te veel vastgeroeste ideeën en velen zijn niet bereid om die in vraag te stellen.”

Toch liep het niet meteen van een leien dakje. “In het begin spraken we aan tafel veel over het project, met de Franstaligen. We hadden een pandoering gekregen tegen Union in de voorbereiding en waren wat ongerust. Maar net voor het begin van de competitie hebben we Cercle ingepakt met onze pressing en dat was voor ons het bewijs dat de coach gelijk had en dat het gewoon een kwestie van tijd was.”

D’Arpino is echter na een jaartje al overtuigd dat hij moet vertrekken naar een andere club. “Het was de bedoeling om me na één of twee seizoen door te verkopen, naargelang de aanbiedingen. Ik ben geen 20 jaar meer, ik denk dat dit het juiste moment is om een nieuwe stap te zetten, maar dat hangt niet alleen van mij af. Bovendien, als ik vertrek, zal dat zijn voor een echt project, zoals dit hier.”