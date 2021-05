Sergio Agüero is één dag na de verloren Champions League finale al in Barcelona

Sergio Agüero is al gespot in Barcelona. Zogezegd om persoonlijke redenen maar de kans is toch groot dat hij daar is om zijn transfer af te ronden.

Dat Agüero komend seizoen speler van Barcelona zal zijn die kans is groot. Agüero zijn contract bij Manchester City loopt af en hij verlaat Manchester City. De 32-jarige boezemvriend van Lionel Messi speelde zaterdag in Porto zijn allerlaatste wedstrijd namens The Citizens. Eén dag na de verloren Champions League-finale tegen Chelsea is hij gespot in Barcelona. RAC1 heeft contact gezocht met de entourage van de spits en bevestigt dat Agüero voor 'persoonlijke zaken' in Catalonië is. Het gerucht ging dat hij ook meteen medisch gekeurd zou worden, maar zo'n vaart lijkt het nog niet te lopen. Waarschijnlijk wordt de transfer na de Copa América – die tussen 13 juni en 10 juli in Argentinië georganiseerd wordt – pas officieel.