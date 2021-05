Manchester United staat op het punt zich te versterken met een nieuwe doelman

Heaton haalde als doelman van Burnley de nationale ploeg van Engeland en speelt sinds 2019 voor Aston Villa. Daar was hij eerste keus totdat hij vlak na Nieuwjaarsdag 2020 een zware knieblessure opliep. Heaton keerde dit seizoen terug in de wedstrijdselectie, maar bleef de stand-in van zijn Argentijnse collega Emiliano Martínez.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat de 35-jarige sluitpost volgend seizoen op Old Trafford, waar volgens Romano een tweejarig contract inclusief optie klaarligt, tweede viool spelen want David De Gea en Dean Henderson hebben nog een meerjarig contract.

Tom Heaton will undergo his medical and sign as new Manchester United player in the next weeks, the deal is ‘done and completed’. 🔴🤝 #MUFC



Contract until June 2023 + option for one more season. Here we go. ⏳ https://t.co/yTR4ONCO41