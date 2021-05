Zware onderhandelingen over Radja Nainggolan: Gaat hij nog 2 of 3 jaar door?

De kans dat Radja Nainggolan nog bij Inter aan de bak komt is ontzettend klein. Misschien zelfs zo goed als nul.

Cagliari is best wel geïnteresseerd in een verlengde huur of een aankoop. Dat is mogelijk voor iets meer dan 5 miljoen, een pak minder dan de 18 miljoen die Inter zelf betaalde.

Het grote probleem voor Cagliari is het loon van de ex-Rode Duivel. Die jaarlijkse 4,8 miljoen kan de ploeg niet opbrengen, maar wel spreiden over 2 tot 3 jaar. Aan Nainggolan of hij daarmee akkoord gaat...

#Cagliari working to sign Radja #Nainggolan on a permanent deal from #Inter, which ask €5-6M to sell him. Ninja’s contract with #Inter expires in 2022 (€4,8M) and he could spread the salary on 2 or 3 years with Rossoblù, which are also interested in the goalkeeper #DiGregorio