OFFICIEEL: ex-speler Standard en Club Brugge trekt naar ... Japan

Na heel wat omzwervingen in Europa is er nu een avontuur in Azië voor een 28-jarige Deen met ervaringen in België.

Alexander Scholz werd vicekampioen in Denemarken met Midtjylland, maar nu verlaat hij Europa voor een avontuur in Japan. Urawa Reds Hij zal er aansluiten bij Urawa Reds. Daar hebben ze ook al Hiroki Sakai gekocht van Lyon en nu trekt ook Scholz naar Japan. In België speelde de Deense verdediger bij Lokeren, Standard en Club Brugge alvorens terug te keren naar Denemarken in 2018. アレクサンダー ショルツ選手(28歳)がデンマーク・スーペルリーガ(デンマーク1部)のFCミッティランより完全移籍で加入することをクラブ間で合意いたしましたので、お知らせいたします。

■詳しくはこちら→https://t.co/9Z7xsdUHEY#urawareds #浦和レッズ #アレクサンダーショルツ pic.twitter.com/7vrXhWJFp3 — 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) May 31, 2021