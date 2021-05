Martinez twijfelt over inzetbaarheid De Bruyne in eerste matchen: "Hij moet niet geopereerd worden, anders was het moeilijk geweest"

Iedereen maakt zich zorgen over Kevin De Bruyne. Zal hij voldoende hersteld zijn om de Rode Duivels naar succes te leiden. Roberto Martinez is voorzichtig positief.

Martinez moet zijn plannen met De Bruyne natuurlijk omsmijten. "Normaal gezien ging hij over zeven dagen aansluiten, maar dat zal nu niet gaan. Hij moet nog heel wat extra tests doen en we gaan sowieso heel voorzichtig zijn met hem. Hij was positief toen ik met hem sprak. Belangrijk is dat hij geen operatie moet ondergaan, want anders was het heel moeilijk geweest. Hij voelt zich nu wel goed, maar binnen een week hebben we een duidelijk beeld."

Het kan dus ook dat De Bruyne pas in een later stadium zal spelen en niet in de eerste matchen. "Dat kan ik nog niet zeggen. We evalueren de situatie nog. Binnen 4-5 dagen zullen we een duidelijker beeld hebben en zullen we weten wanneer hij ons kan vervoegen."