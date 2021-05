Spits en middenvelder laten zich uit over toekomst bij Standard: "Voorlopig ben ik hier" en "Had misschien meer kansen verdiend"

Het seizoen van Standard zit erop. Een topseizoen hebben ze ook niet kunnen beleven bij de Rouches. En wat met de toekomst?

Heel wat spelers zullen - al dan niet uit noodzaak - mogelijk de Académie Dreyfus verlaten. De verjonging is al ingezet door heel wat blessures, mogelijk trekt die lijn zich door.

Voorlopig geen transfers

Het is verder de vraag of iedereen blijft. Zo is er Jackson Muleka, de 21-jarige Congolese spits die met 12 goals en 2 assists over alle competities heen toch wat in de kijker wist te lopen. "Ik blijf alles bij elkaar positief over mijn seizoen", klinkt het.

"Het was niet het beste. Ik denk nu al aan volgend seizoen. Of ik hier blijf? We zien wel wat de toekomst brengt, maar ik lig nog verschillende seizoenen onder contract", is de spits duidelijk. "Op dit moment ben ik bij Standard."

Had mijn kwaliteiten graag meer laten zien

Hetzelfde gevoel leeft ook bij Eden Shamir, die nog twee jaar onder cotnract ligt: "Voorlopig blijf ik hier. Ik doe mijn best en zal dat altijd blijven doen. Ik kijk niet te ver naar de toekomst en blijf altijd professioneel en positief."

Ook al was het voor de middenvelder geen makkelijk seizoen: "Ik was niet slecht begonnen, maar speelde steeds minder. Misschien had ik wel meer kansen en minuten mogen krijgen, want ik heb kwaliteiten en had die graag laten zien."