Cercle Brugge dient bezwaar in, maar heeft gouden tip in stadiondossier: "Zou Club Brugge dat niet beter doen?"

Het is al langer dan vandaag duidelijk, maar het is nu ook concreet en officieel: het nieuwe Club-stadion komt op héél wat tegenkanting te staan. Ook Cercle Brugge moeit zich nog steeds in de debatten.

Cercle Brugge heeft namelijk een heel lijvig bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge op de Olympiasite.

Het bezwaarschrift was maar een van de 120 die werden ingediend door buurtbewoners en andere belanghebbenden in de buurt van de Olympiasite.

Blankenbergse Steenweg

De Vereniging lijkt zelf op weg naar een verhuis richting Blankenbergse Steenweg: "Daar blijven we positief over", aldus voorzitter Goemaere in Het Laatste Nieuws.

"Maar zou het niet beter zijn dat Club Brugge daar zou bouwen en wij op Olympia blijven? Ik had Verhaeghe al even geleden gevraagd om het on hold te zetten tot er duidelijkheid was, maar dat is niet gebeurd."