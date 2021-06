Beerschot begint goed aan ticketverkoop en komt met actie: "We hebben geweldige fans"

Beerschot zet haar fans in de bloemetjes en komt met tal van voordelen op abonnementen.

“Wat een geweldige fans hebben we toch”, begon Beerschot in een officieel bericht. “Breken we dit jaar nieuwe records? Op minder dan 1 dag verkochten we reeds 1000 abonnementen. Jullie hebben ons blijkbaar gemist! En wij jullie ook!”



“Tot en met 19 juni (23:59) genieten de huidige abonnees van het basis 1B-tarief van de laatste twee seizoenen. Bovendien kan je het officiële ‘XIII’-wedstrijdshirt bestellen voor 30 euro i.p.v €60. Als abonnee geniet je trouwens van een tal van voordelen”, schreven De Kielse Ratten verder.

De voordelen: