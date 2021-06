Heeft Michael Verschueren een nieuwe job op het oog?

Mehdi Bayat gaf aan dat hij stopt als voorzitter van de voetbalbond. Volgens HLN zou Michael Verschueren kandidaat zijn.

Eind augustus wordt er een opvolger gekozen voor bondsvoorzitter Mehdi Bayat. Die gaf zijn ontslag omdat hij zich volledig op Charleroi wil richten.

De nieuwe voorzitter moet een lid van de Raad van Bestuur zijn. Daarin zetelen vier vertegenwoordigers van het profvoetbal, vier van het amateurvoetbal en twee onafhankelijke leden.

Die mandaten moeten vernieuwd worden. Maandag koos de Raad van Bestuur van de Pro League vier nieuwe leden voor het profvoetbal. Michael Verschueren (Anderlecht), Michel Louwagie (AA Gent), Bruno Venanzi (Standard) en Peter Willems (OHL) zullen die functies opnemen.

Volgens HLN is Michael Verschueren een serieuze kandidaat om bondsvoorzitter te worden, zeker omdat de andere drie geen echte ambities hebben. Of de nieuwe voorzitter uit het amateurvoetbal zou komen, lijkt geen echte piste. Enkel een onafhankelijke voorzitter zou nog roet in het eten kunnen gooien voor Verschueren.