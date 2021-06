Man City komt met ultieme Agüero-show als eerbetoon voor legende die bij Barça maar beter prijzen kan pakken

Sergio Agüero heeft zijn laatste wedstrijd voor Manchester City gespeeld. De Argentijn is de man die het meeste doelpunten maakte ooit voor City: liefst 260! Van elk van die pareltjes kunnen fans van de Engelse landskampioen nu blijven genieten.

Als hommage aan de clublegende heeft Manchester City een pagina op zijn website gecreëerd met de titel 'Agüero260'. Op die pagina staan filmpjes van alle 260 doelpunten die Agüero in zijn tien jaar bij City gemaakt heeft.

Van zijn twee treffers bij zijn debuut tegen Swansea tot zijn meest iconische doelpunt dat City de titel schonk tegen QPR en zijn laatste goals tegen Everton: allemaal zijn ze te bekijken! Ze zijn chronologisch gerangschikt. Ook kunnen de doelpunten per seizoen, per competitie en per tegenstander opgezocht worden.

Overigens is er nog opvallend nieuws aan het licht gekomen over de spits. Volgens El Mundo Deportivo zou die bij Barcelona 6 miljoen euro per jaar gaan verdienen, terwijl hij bij City een salaris had van 23 miljoen euro per jaar. Er zou wel een uitgebreide bonusregeling gelden, waardoor Agüero nog miljoenen meer kan verdienen naargelang Barcelona de komende twee jaar prijzen pakt.