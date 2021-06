Het seizoen doorgelicht: Antwerp heeft zijn doelstellingen behaald al was het parcours hobbelig

De doelstelling van Antwerp was het behalen van de Champions Play Off en terug Europees voetbal behalen. De doelstellingen zijn behaald maar het was niet altijd rozengeur en maneschijn op De Bosuil.

Verwachting voor het seizoen

De doelstelling van Antwerp was duidelijk. Het behalen van de Champions Play-Off en daarin Europees voetbal behalen. Tegelijkertijd wou het met de nieuwe trainer, Ivan Leko, gaan voor meer attractief en dominant voetbal. Dankzij de winst in de beker speelde Antwerp direct in de groepsfase van de Europa League en dit voor de eerste maal in de geschiedenis van de club. Daarin wou het geen mal figuur slaan en zo ver mogelijk proberen te geraken.

De realiteit

Met wat creatieve vrijheid kunnen we zeggen dat Antwerp het seizoen begon met de bekerfinale en winst tegen Club Brugge. De twee spelers die betrokken waren in het enigste doelpunt van de partij, Juklerod en Refaelov, zouden later op het seizoen nog een hoofdrol spelen. Dankzij deze overwinning plaatste Antwerp zich voor de groepsfase van de Europa League waar vooral de legendarische overwinning thuis tegen Tottenham in het geheugen gegrift staat. Antwerp stootte Europees door met een 12 op 18.

Als een donderslag bij heldere hemel kondigde Ivan Leko eind december 2020 zijn afscheid aan bij Antwerp en vertrok naar het Chinese Shanghai SIPG. Antwerp stond op dat moment 7de in de Jupiler Pro League. De club koos ervoor om snel een ervaren trainer aan te stellen om zo de rust te laten weerkeren en direct op resultaat te spelen. Zo kwam Franky Vercauteren De Bosuil binnengewandeld.

In een woelige januarimaand werd Simen Juklerod naar de b-kern verbannen omdat hij een contract tekende bij Racing Genk. Tegelijkertijd werd Lior Refaelov de winnaar van de Gouden Schoen. Dit mede dankzij zijn prima prestaties en doelpunten op belangrijke momenten in het 2de deel van 2020.

© photonews

Het eerste opmerkelijke feit van Vercauteren bij Antwerp was het terughalen van Didier Lamkel Zé uit de b-kern. Een actie die bij de fans voor het nodige protest zorgde. Lamkel Zé toonde zich wel direct belangrijk met doelpunten in de derby tegen Beerschot en op het veld van Club Brugge. In totaal zou hij in 18 wedstrijden in de Jupiler Pro League zevenmaal scoren en vier assist geven. Hierdoor zette hij Antwerp terug in poleposition voor een plaats in de Champions Play-Off.

Na de uitschakeling Europees tegen Rangers en voor de Croky Cup tegen Club Brugge was er voor Antwerp nog maar één doel en dat was de Champions Play-Off. Onder Vercauteren was het voetbal minder spectaculair maar wel effectief. Antwerp sloot namelijk het reguliere seizoen af op de 2de plaats.

Ondertussen rommelde het in de bestuurskamer bij Antwerp. Sportief directeur Luciano D'Onofrio lag onder vuur en teammanager Frédéric Leidgens werd ontslagen. Tegelijkertijd vonden Antwerp en Lior Refaelov geen akkoord over een nieuw contract en hij tekende bij Anderlecht. Hierdoor mocht hij van de club niet meer aantreden in de play-offs. Antwerp werd op dat moment ook geteisterd door een blessure en corona golf waardoor het leek dat de Champions Play-Off op een sisser zouden aflopen.

Op de allerlaatste speeldag won Antwerp thuis van Anderlecht waardoor het uiteindelijk zich plaatste voor de voorrondes van de Europa League met de nieuwe Conference League als back up. Hierdoor is Antwerp al zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar.

De toekomst

Antwerp zal terug moeten beginnen bouwen. Dieumerci Mbokani wordt er niet jonger op, een vervanger voor Refaelov is noodzakelijk en in de verdediging vertrekken de drie huurlingen Jérémy Gelin, Maxime Le Marchand en Jordan Lukaku terug naar hun moederclub. Tegelijkertijd werd het aflopend contract van Vercauteren niet verlengd maar werd er al wel een nieuwe trainer aangesteld namelijk Brian Priske.

Antwerp zal zich dus op alle posities moeten versterken om dezelfde doelstellingen als dit seizoen te ambiëren. De bedoeling van Antwerp is op termijn mee te strijden voor de titel. Met een sportief beleid op lange termijn, een nieuw stadion en de nodige versterkingen kan dit binnen een aantal seizoen ook wel gebeuren. 5 jaar geleden zat Antwerp nog in het vagevuur van 1B en ondertussen heeft de club al veel en grote stappen gezet. Op termijn gaat dit Antwerp een vaste waarde zijn in de titelstrijd.