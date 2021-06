Nieuwkomer bij AA Gent heeft er zin in: "Klaar om samen met de ploeg alles te geven"

Christopher Operi komt volgend seizoen de verdediging van AA Gent versterken. De linksachter komt over van de Franse Ligue 2-ploeg LB Châteauroux. Als Operi zou mislukken in Gent ligt het alvast niet aan zijn motivatie, want de Fransman heeft er zin in, dat liet hij weten via Twitter.

“Ik ben heel blij en trots dat ik nu speler van AA Gent ben. Ik ben heel verheugd om deze nieuwe uitdaging aan te gaan, en kijk uit naar de start van het seizoen, om met mijn nieuwe kleuren alles te geven samen met mijn ploegmaats. Dank aan iedereen voor de welkomstberichten”, aldus Christopher Operi op zijn Twitter.

Very happy and proud to join @KAAGent

I’m truly excited by this new challenge and looking forward to start under my new colors with my teammates to give it all!!

Thank you for the welcome messages šŸ’™ #weareonefamily #wearebuffalo pic.twitter.com/dluVL6gVXU