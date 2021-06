STVV maakt ruimte vrij in zijn kern voor versterkingen en zo vertrekken zes spelers bij de Limburgers

STVV maakt schoon schip in zijn kern en zo vertrekken er maar liefst zes spelers bij de Limburgers.

De contracten van Duckens Nazon, Ibrahima Sankhon en Samuel Asamoah worden niet verlengd worden niet verlengd bij STVV. Dit maakte de club vandaag bekend.

De Haïtiaan Nazon kwam over van Wolverhampton en speelde 31 wedstrijden voor de Kanaries waarin hij in totaal acht keer tot scoren kwam. Samuel Asamoah toonde steeds zijn kalmte op het middenveld. De Ghanees speelde 115 competitiewedstrijden voor STVV en scoorde hierin zes keer. De Guineeër, Sankhon, kwam rechtstreeks over uit Guinee en was goed voor 128 wedstrijden en 3 assists.

Tot slot mogen drie spelers die gehuurd werden (Colidio, Vagiannidis en Pius) ook beschikken. Zij zullen niet aan de eerste trainingen deelnemen behalve al er toch een deal uit de lucht komt vallen met de verhurende club.