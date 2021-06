Maradona krijgt nieuw torenhoog standbeeld in Argentinië

Diego Maradona heeft een grote erfenis achtergelaten aan de voetbalwereld. De Argentijn deed monden openvallen en speelde bijna op zijn eentje, wereldkampioen. De Argentijnse burgers zijn hem daarvoor eeuwig dankbaar, zelfs na de kleine voetballer zijn dood.

Pluisje kreeg een vijf meter hoog standbeeld voor het Estadio Unico Madre de Ciudades stadion in Santiago del Estero (Argentinië). Het standbeeld werd vorige nacht tentoongesteld. Het stadion is net zoals het standbeeld nieuw. Het Estadio Unico Madre de Ciudades stadion staat er pas sinds maart dit jaar.

