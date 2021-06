EK-matchen met horeca tot 23.30 uur, Jambon legt uit: "Heb geschetst tot welke hilarische en onaanvaardbare situaties het zou kunnen leiden"

Het EK nadert met rasse schreden, ondertussen werden ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Ook op coronagebied binnen België. Jan Jambon kwam het uitleggen.

Jan Jambon (N-VA) heeft zich met de Vlaamse regering de voorbije week vol ingezet voor de verlating van de sluitingsuren van de horeca, zowel binnen- als buiten.

"Voor buiten was er al 23.30 uur afgesproken", klinkt het in De Zevende Dag. "Ook in functie van de matchen op het EK, dat er nu snel zit aan te komen."

Onaanvaardbare en hilarische toestanden vermijden

"Dan was het de vraag hoe je het kon doen, als je de mensen om tien uur zou moeten naar buiten sturen? Je voelde zo aan dat het niet te doen was, daarom hebben we gepleit om het gelijk te trekken."

"Ik heb met anekdotes de collega's over de streep kunnen trekken. Ik heb geschetst wat er zou kunnen gebeuren en tot welke hilarische en onaanvaardbare toestanden dat zou kunnen leiden."