KAA Gent krijgt stevige concurrentie voor transfertarget: Franse club biedt 2,5 miljoen euro

Bij KAA Gent tonen ze nog steeds heel wat interesse in Joseph Okumu. Toch krijgt de Belgische club ook heel wat concurrentie, want nu zou FC Lorient zelfs een bod gedaan hebben op de centrale verdediger.

Okumu komt op dit moment uit voor het Zweedse Elfsborg, maar de kans is groot dat er deze zomer verandering in zal komen. Zo toont KAA Gent al geruime tijd interesse in de 24-jarige Keniaanse verdediger.

KAA Gent is echter niet de enige club met interesse in Okumu. Volgens L'Equipe zou nu ook FC Lorient interesse tonen en de club zou zelfs al een bod uitgebracht hebben van 2,5 miljoen euro op de centrale verdediger.