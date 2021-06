Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Hazard - Vukomanovic - Kleindienst - Da Silva Neves - Loizou

Union Saint-Gilloise wil zich versterken in het nieuwe seizoen om ook in 1A vlotjes mee te kunnen draaien. En ze hebben opnieuw bijna beet ... ( Lees meer )

Club Brugge weet niet of en hoelang het Noa Lang nog zal gaan houden. En dus speurt het alvast de markt af naar vervangers. ( Lees meer )

'AA Gent kan opnieuw cashen: ex-club wil de grenzen opzoeken om speler terug te halen'

AA Gent is plaats aan het maken in zijn kern en bovendien ook de nodige fondsen aan het werven om daarna zelf uit te pakken met een aantal inkomende transfers. Een nieuwe deal ligt in de lijn der verwachtingen. (Lees meer)

"Hazard blijft bij Real Madrid"

Als het van Thibaut Courtois afhangt, dan blijft Eden Hazard bij Real Madrid. "100% zeker", klinkt het in La Capitale.

'Arsenal wil revelatie uit Premier League wegplukken'

Arsenal zou zich graag versterken met Ruben Neves van Wolverhampton Wandereres. Dat meldt alvast The Times.

'Ivan Vukomanovic heeft nieuwe club'

Ivan Vukomanovic, ex-trainer van onder meer Standard, heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Hij zou in India coach worden van Kerala Blasters, meldden plaatselijke media.