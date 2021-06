'Union gaat hard en staat al dichtbij aanwinst nummer vier!'

Union Saint-Gilloise wil zich versterken in het nieuwe seizoen om ook in 1A vlotjes mee te kunnen draaien. En ze hebben opnieuw bijna beet ...

Union Saint-Gilloise zou volgens Russische bronnen namelijk wel wat zien in Khetag Kochiev, een jonge centrale verdediger.

21-jarige Rus

De 21-jarige Rus speelt momenteel in de Russische tweede klasse bij Alania Vladikavkaz, waar hij een absolute sterkhouder was met 3 goals en 2 assists in 38 wedstrijden.

Kochiev is einde contract en zou zo transfervrij naar België kunnen komen. Met Nieuwkoop (Feyenoord), Sorinola (MK Dons) en Lewis (Chelsea) heeft Union al drie transfers weten af te ronden.