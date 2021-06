Reservedoelman Club Brugge kroont zich tot held van de natie na invalbeurt en cruciale redding

Het ging tussen Mexico en Team USA. In de reguliere speeltijd kwam Mexico via Corona en Lainez twee keer op voorsprong, maar de VS maakten telkens gelijk dankzij Reyna en McKennie. Verlengingen dus en daarin toonde Horvath zich met een opmerkelijk belangrijke rol.

Horvath was in minuut 69 moeten invallen nadat eerste doelman Zack Steffen zich blesseerde. De reservedoelman van Club pakte in de reguliere speeltijd al uit met een belangrijke save, maar zijn heldenstatus verdiende hij in de laatste minuut van de tweede verlenging.

Pulisic had de VS op voorsprong gebracht met een penalty, maar in de absolute slotfase kreeg ook Mexico een elfmeter. Guardado zette zich achter de bal, maar Horvath pakte de penalty en vermeed zo strafschoppen.

“Me and Zack have been on the national team since we’ve been 14-years-old together … He just said everyone believes in me and just do me.”



Ethan Horvath on what Zack Steffen told him after he came off the bench 👏 pic.twitter.com/JdmVMnCNlh