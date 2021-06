Leicester City blijft zoeken naar nieuwe versterkingen en aast op Franse goalgetter

Odsonne Édouard doet het al enkele jaren goed bij Celtic. De Franse aanvaller was ook dit seizoen goed voor 16 doelpunten in de Schotse competitie. Nu lijkt Édouard een kans te krijgen in de Premier League.

Hij kan namelijk aan de slag bij Leicester City. Volgens Fabrizio Romano is de Engelse club in vergevorderde onderhandelingen met Odsonne Édouard. Er tonen echter veel clubs interesse in de Fransman, dus Leicester City wil de deal snel afronden.

Leicester are in advanced talks to sign Odsonne Édouard from Celtic, now working to complete the deal - many clubs interested so #LCFC keen to secure it quickly.



Not yet at signings stage but Leicester board now confident. Soumaré deal with Lille, done and confirmed. 🔵🦊 #lcfc