'Voormalige coach van Gent en Standard stelt zichzelf kandidaat om Moeskroen uit 1B te halen'

Royal Excel Mouscron is nog steeds op zoek naar een nieuwe coach. En misschien hebben ze er eentje gevonden zonder zelf te zoeken? Mircea Rednic heeft zijn kandidatuur namelijk binnengestuurd.

Mircea Rednic heeft zichzelf aangeboden om Royal Excel Mouscron uit 1B te leiden. Dat weet Sudpresse. Les Hurlus zijn namelijk op zoek naar een opvolger voor Jorge Simao.

De Roemeense coach was eerder in ons land actief als coach van Standard en KAA Gent. Hij is vrij na zijn ontslag bij FC Viitorul.