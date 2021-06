Tielemans moet héél zware knoop doorhakken: 'Leicester City wil zijn contract openbreken, terwijl absolute topclubs zich roeren voor Rode Duivel'

Youri Tielemans ontpopte zich dit seizoen tot absolute sterkhouder bij Leicester City. Het spreekt dan ook voor zich dat de Engelsen hem langer willen houden. Maar of dat ook zal lukken?

Leicester City wil het lopende contract van Youri Tielemans openbreken. De Rode Duivel ligt momenteel tot medio 2023 onder contract, maar volgens de Engelse kranten willen the Foxes dat openbreken én hem meteen tot één van de grootverdieners maken.

Meer zelfs: er staan later deze week eerste gesprekken op het programma tussen Leicester City en de zaakwaarnemer van Tielemans. De vraag is echter: wat is het plan van de middenvelder zelf?

Leicester City of absolute topclub?

Tielemans liet zelf al meermaals weten dat hij gelukkig is in Leicester, maar na zijn topseizoen - en het EK moet nog komen - beginnen ook de traditionele grootmachten zich te roeren. Met andere woorden: het jeugdproduct van RSC Anderlecht zal enkele knopen moeten doorhakken.