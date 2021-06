🎥 #KEVINTIME: Voetbalbond deelt beelden van De Bruyne in het basecamp - blauw oog maar hartelijke begroetingen

It's Deviltime! Die naam wordt gegeven aan de beleving rond het EK en de Rode Duivels, die klaar zouden moeten zijn om op dit toernooi echt te oogsten. De hashtag Deviltime wordt door de voetbaldbond even gewisseld voor #KEVINTIME.

Onder die noemer deelde de voetbalbond beelden van de aankomst van De Bruyne in het basecamp van maandag. Het is goed te zien dat De Bruyne nog steeds een blauw oog heeft door die stevige obstructiefout van Rüdiger in de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea.

Now in the RBFA app šŸ‘‰ #DEVILTIME Daily with exclusive footage of the first day of @DeBruyneKev with the team!



šŸ“ŗ https://t.co/dnhyv6Ay24 pic.twitter.com/qiKhaLw5AO