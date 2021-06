Frankrijk maakt zich geen zorgen om blessure van Karim Benzema

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft een goed oog in de blessure die Karim Benzema dinsdagavond opliep.

Frankrijk won met 3-0 van Bulgarije, maar zag wel Karim Benzema kort voor de rust uitvallen met een knieblessure.

Op 15 juni speelt Frankrijk tegen Duitsland. Na vijf jaar afwezigheid kan Benzema zijn comeback maken bij Les Bleus.

"Er zijn ergere dingen in het leven", zei Deschamps. "Hij kreeg een tik op de knie en de spier en wilde geen risico nemen. Daarom heeft hij het veld verlaten. Er zijn onzekerheden maar daar moet je mee leven. Zoals het er nu uitziet, is het niets dramatisch. We zullen de juiste dingen doen en ons niet elke dag afvragen hoe het met hem gesteld is."

Tegen Bulgarije nam Olivier Giroud zijn plaats in. Hij scoorde twee goals in die speelminuten.