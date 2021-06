KV Mechelen en Penninckx bereiken eerste akkoord over verkoop aandelen

Na lange onderhandelingen zijn KV Mechelen en voormalig voorzitter van de raad van bestuur Dieter Penninckx.

Penninckx werd in september 2020 aan de kant gecshoven als voorzitter van de raad van bestuur van KV Mechelen wegens zijn verdachtmakingen in operatie Propere Handen. Bovendien houdt hij 71% van de aandelen in zijn portefeuille, wat meer is dan de statutair vastgestelde 49% die men maximaal mag hebben.

In een eerste akkoord is er besloten om ongeveer 3% van de aandelen van Penninckx te laten afvloeien naar andere aandeelhouders binnen de club. Bovendien wil KV Mechelen een kapitaalsverhoging doorvoeren waardoor het percentage van Penninckx automatisch zal zakken onder de 49%.

"Ik ben blij dat we voor aanvang van het nieuwe seizoen een akkoord gevonden hebben", klinkt het bij huidig voorzitter van de raad van bestuur Luc Leemans. "Gelukkig hebben we een oplossing gevonden, uiteindelijk wil iedereen dat de club kan groeien", besluit hij.