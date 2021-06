Habib Habibou krijgt miljoenen na aanslepend proces, maar wil merendeel schenken aan goede doelen: "Al veel geld verdiend"

Habib Habibou (34) zit al eventjes zonder voetbalploeg, maar ondertussen heeft hij zich wel al ingezet voor het goede doel.

Habib Habibou speelde in het verleden bij Charleroi, Zulte Waregem en AA Gent in België. In 2019 kwam hij terug naar België voor een periode bij Lokeren in 1B, maar enkele maanden later trok hij naar Roemenië.

Sinds augustus vorig jaar is hij een vrije speler geworden: "Ik ben elke dag blijven trainen om fit te blijven. Dat is de basis van alles als je wil sporten op hoog niveau. Ik heb verschillende aanbiedingen gekregen, maar ik wil goed nadenken voor ik mijn keuze maak", aldus Habibou tegen onze redactie.

Ondertussen liep er wel nog een conflict met ex-club Qatar SC. Na twee jaar procederen heeft hij daar een bedrag van 3,2 miljoen euro aan overgehouden voor het niet-respecteren van zijn contract.

"Goed nieuws na jaren van het ene naar andere tribunaal. Ik heb al heel wat geld verdiend in mijn carrière, dus het merendeel zal naar de minderbedeelden gaan. Zo kocht ik onlangs nog voor 100.000 euro kledij en eten om te leveren in Afrika."