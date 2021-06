KV Mechelen verliest waardevolle pion in de staf

KV Mechelen moet het volgend seizoen doen zonder keeperstrainer Jos Beckx. De 56-jarige Limburger gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Nochtans was Malinwa heel tevreden over zijn werk, maar Beckx verkoos om zijn contract bij KV niet te verlengen. Hij ondersteunde bij Mechelen de jongere Stef Pauwels, die zijn contract wel verlengde.

Beckx was in het verleden ook actief bij STVV en Standard. KV Mechelen lijkt vandaag of morgen ook de komst van Hugo Cuypers aan te zullen kondigen. De onderhandelingen over de spits van Olympiakos zijn zo goed als afgerond.