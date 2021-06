KVK-aanwinst Fixelles geeft beste positie aan en uit geloof in trainer: "Tactisch een van de beste die ik heb meegemaakt"

KV Kortrijk kondigde enkele dagen geleden de komst van de polyvalente Mathias Fixelles aan. De voorbije jaren was die te bewonderen in het Dudenpark. Net nu Union de promotie naar 1A afgedwongen heeft, kiest Fixelles dus andere oorden op.

Het voorstel van Kortrijk was te interessant om niet op in te gaan, zo geeft Fixelles aan op de site van Kortrijk. Bij de West-Vlamingen zal hij ook herenigd worden met zijn ex-coach Luka Elsner. "Ik geloof zeker in deze trainer. Hij is op tactisch en professioneel vlak een van de beste die ik heb meegemaakt. Ik heb bij Union op vele posities gespeeld maar het voorbije seizoen vooral op de zes."

Blijft hij dan ook het liefst vanuit die positie acteren? "Het is mijn beste positie. Van daaruit probeer ik als de mogelijkheid zich voordoet ook offensief mee te gaan." Dat vergt wel heel wat energie, maar daar maalt Fixelles niet om. "Ik werk graag voor de ploeg."

Met publiek weer goede kant uit

Wat kan het nieuwe seizoen bieden volgens de tweetalige Brusselaar? "Ik weet dat het vorig jaar niet gemakkelijk was. Ik wil eraan meehelpen dat het dit seizoen beter gaat. Ik denk dat de club zijn supporters heeft gemist. Ik heb voldoende beelden gezien van wedstrijden waarin zij hun ploeg andere seizoenen steunden. Ik ga ervan uit dat nu – met publiek in de stadions – weer de goede richting zal uitgaan".