OFFICIEEL: Charleroi versterkt zich met Zwitserse verdediger

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel. Charleroi heeft deze avond namelijk de transfer van Stefan Knezevic bekendgemaakt. Hij komt over van FC Luzern.

Charleroi heeft een nieuwe centrale verdediger binnengehaald. De Carolo's hebben deze avond de transfer van Stefan Knezevic officieel bekendgemaakt. De Zwitser komt over van FC Luzern en het is zijn eerste buitenlandse avontuur. Het voorbije seizoen was Knezevic goed voor 1 doelpunt en 2 assists in 38 wedstrijden in alle competities samen. De 24-jarige centrale verdediger tekende een contract van drie seizoenen bij Charleroi. 😍 Bienvenue, Stefan 🇨🇭



▶️ https://t.co/Ub8ddUPCfH#RCSC #Transfert #BienvenueStefan pic.twitter.com/7aC7TzlhqW — RCSC Official (@SportCharleroi) June 11, 2021

Lees ook... Sporting Charleroi gaat zich versterken met twee verdedigers