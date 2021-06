OH Leuven is ambitieus en wil Belgische vleugelspeler definitief overnemen van Club Brugge

Bij OH Leuven houden ze naast het vertrek van Sowah ook rekening met eventuele uitgaande transfers van Henry en Mercier. Wie wel eventueel zou kunnen blijven, is Thibault Vlietinck van Club Brugge.

Thibault Vlietinck werd het voorbije seizoen door OHL gehuurd van Club Brugge en de vleugelspeler maakte een goede indruk bij de ploeg van Marc Brys. Zo was Vlietinck goed voor één doelpunt en één assist in 19 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Volgens Het Laatste Nieuws is de kans realistisch dat Vlietinck ook volgend seizoen zal uitkomen voor OH Leuven. De Leuvenaars zouden onze 23-jarige landgenoot namelijk definitief willen overnemen van Club Brugge.