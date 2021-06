Seraing gaat vrijuit en is na sportieve promotie nu echt helemaal zeker dat het in 1A mag voetballen

Ze mogen zich bij Seraing nu echt opmaken voor voetbal in 1A. Ondanks het behalen van de promotie was dat nog niet helemaal zeker door een onderzoek naar fraude. Seraing zou immers gesjoemeld hebben met coronatesten, maar gaat nu vrijuit.

Seraing zou naar aanleiding van de wedstrijd tegen Lommel gesjoemeld hebben met de uitslag van de coronatests om die match alsnog te laten plaatsvinden. Hiervoor is voormalig teammanager Peter Kerremans verantwoordelijk. De man is inmiddels ontslagen.

Seraing als club wordt niet verantwoordelijk geacht. In een persmededeling laat het Bondsparket weten dat het op basis van de huidige elementen in het dossier geen vervolging instelt tegen RFC Seraing of één van de huidige bestuursleden. Hiermee is dit luik van het dossier afgesloten.

Tweede luik

Er is wel nog een tweede luik, namelijk een onderzoek naar mogelijke inbreuken door personen die bij Seraing aangesloten zijn. Ook dit onderzoek bevindt zich in een eindfase. Het kan dus nog altijd zijn dat de heer Kerremans wel nog een sanctie krijgt. In elk geval: Seraing speelt komend seizoen wel degelijk in 1A. Waasland-Beveren kan de degradatie ditmaal dus niet meer via de groene tafel ontlopen.