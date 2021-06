Heeft selectie geholpen of niet? Chadli verlengt twee jaar in Turkije

Nacer Chadli was het grote enigma in de selectie van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Twee oefenwedstrijden later lijkt Chadli de criticasters toch nog lik op stuk te hebben gegeven.

Chadli was dit seizoen lang geblesseerd en miste bij zijn club Istanbul Basaksehir de eerste 7 wedstrijden van het seizoen. Daarna was hij ook al van midden januari tot begin april geblesseerd. Van de laatste negen competitiewedstrijden, miste Chadli er eentje en kon hij tweemaal scoren. Genoeg dus om Martinez te overtuigen van zijn selectie. En ook in Turkije zijn ze zeker van zijn kwaliteiten want Istanbul Basaksehir heeft een overeenkomst getekend met de Rode Duivel tot medio 2023. Het contract van Chadli liep normaal gezien af. āœ Nacer Chadli ile 2 yıl daha!



2ļøāƒ£0ļøāƒ£2ļøāƒ£3ļøāƒ£



āž”ļø https://t.co/Jtid9bVaYh pic.twitter.com/ONjoual86V — Ä°stanbul Başakşehir šŸ‡¹šŸ‡· (@ibfk2014) June 12, 2021